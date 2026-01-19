De website en app van RTV Drenthe hebben een nieuwe manier van navigeren. Ook kan er nu gebruik worden gemaakt van het NPO-id om in te loggen op de website van de regionale omroep.

Navigatie

Uit onderzoek kwam volgens de regionale omroep naar voren dat ons menu iets te veel mogelijkheden bood en mensen niet zagen wat er allemaal in het menu stond. Daarnaast was het vinden van programma-informatie soms te lastig. “Met het nieuwe menu hopen we dat je als bezoeker beter je weg kunt vinden op onze website. Zoek je een video, dan kan je die vinden onder ‘Kijk’. Zoek je audio, dan vind je die onder ‘Luister’“, aldus de omroep.

App updaten

Naast verbeteringen in het menu zijn er nog zichtbare vernieuwingen in de app. “Zo is het menu naar de onderkant verdwenen, is de voorpagina overzichtelijker en krijg je een lijst te zien met berichten die je mogelijk gemist hebt in de afgelopen uren. Op de website zijn de verbeteringen direct terug te zien, de app moet je updaten“, aldus de omroep.

NPO-id

Naast de nieuwe navigatie kan de bezoeker ook gebruikmaken van de NPO-id. Met NPO-id kan je makkelijk inloggen bij de diensten van een aantal Regionale Omroepen en de diensten van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Bij RTV Drenthe kan je NPO-id gebruiken om jouw persoonlijke instellingen zoals donkere modus, lettergrootte of notificatiesinstellingen op meerdere apparaten te gebruiken.

Meer informatie over de veranderingen vind je hier.