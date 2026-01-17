De regionale omroepen van Groningen, Friesland en Drenthe staan dit jaar stil bij een bijzonder jubileum; tachtig jaar geleden begon de gezamenlijke geschiedenis van wat toen de Regionale Omroep Noord (RON) was. Onder de titel Samen 80 vieren RTV Noord, Omrop Fryslân en RTV Drenthe dit jubileum met een jaar vol aandacht voor samenwerking en regionale kracht.

Samen 80

In het kader van het gezamenlijke jubileum presenteren Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe maandag 19 januari het visual radioprogramma Samen 80. Het programma is van 13.00 tot 18.00 uur gelijktijdig te horen en te zien bij de drie omroepen, zowel online via de app en website als op radio en tv. Samen 80 wordt uitgezonden vanuit de oude radiostudio van de RON in het hart van Groningen, in het Prinsenhof, en wordt gepresenteerd door Wim Boer, Karel Oosterhuis en Diana de Groot. In het programma klinkt muziek uit de drie provincies en is er elk half uur actueel regionaal nieuws, aangeleverd door de redacties van de omroepen.

80 jaar regionale omroep

Sinds de start vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn de regionale omroepen uitgegroeid tot vaste waarden in het dagelijks leven van veel noorderlingen. Ze brengen nieuws uit de buurt, doen verslag van grote en kleine gebeurtenissen en ruimte aan cultuur, sport en muziek uit de regio.

“Al 80 jaar dichtbij”

“Regionale omroepen zijn al 80 jaar dichtbij,” zegt hoofdredacteur/directeur Marc Visch (RTV Drenthe). “Met deze uitzending laten we zien waar we vandaan komen, maar vooral ook hoe sterk we samen zijn.” Ingrid Spijkers, hoofdredacteur Omrop Fryslân vult aan: “We kunnen elkaar in het Noorden goed vinden. Er zijn verschillen tussen de provincies, maar ook veel gelijkenissen als plattelandsprovincies. Veel onderwerpen spelen in alle drie de provincies.”

