Deze week is de campagne ‘Alleen signaal op regionaal’ van start gegaan. Het doel: Nederlanders bewust maken van het belang van regionale omroepen bij calamiteiten en noodsituaties. De campagne loopt tot en met 4 januari en is zichtbaar op websites van alle dertien regionale omroepen, op radio en televisie, én op opvallende plekken zoals lichtmasten langs snelwegen en digitale borden van de NS.

Noodsituaties

In Nederland hebben we bijna altijd stroom, water en internet. Maar bij een noodsituatie zoals extreem weer, oorlog of een grote storing, kan dit plotseling wegvallen. Hulp kan dan even op zich laten wachten. In zulke situaties is betrouwbare informatie van groot belang. Het is de taak van regionale omroepen om, naast het maken en verslaan van regionaal nieuws, ook het communicatiemiddel te zijn bij calamiteiten. Met deze campagne wordt die rol onder de aandacht gebracht. Regionale omroepen spelen een sleutelrol: zij brengen nieuws dat relevant is voor jouw omgeving. Informatie die in noodsituaties van levensbelang kan zijn.

Radio blijft altijd bereikbaar

Wat als de stroom uitvalt en internet niet meer werkt? Dan blijft radio het enige betrouwbare kanaal. Regionale omroepen blijven uitzenden via FM, ook zonder stroom. Daarom adviseert de overheid om een noodradio in huis te hebben: op batterijen, zonne-energie of met een dynamo. Zo blijf je op de hoogte, ook als andere communicatiemiddelen uitvallen. De campagne sluit aan bij het landelijke initiatief Denk vooruit, waarin de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) samenwerkt met ministeries, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie via deze website denkvooruit.nl/radio.