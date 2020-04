Publieke regionale omroepen blijven calamiteitenzenders

De 13 regionale omroepen in Nederland zijn en blijven calamiteitenzender. Dit blijkt uit hernieuwde afspraken die gemaakt zijn tussen de Regionale Publieke Omroep en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) over de inzet van de dertien regionale omroepen als calamiteitenzender. De dertien regionale omroepen zijn en blijven calamiteitenzender.

Berichtgeving

“Naast de informatie die de veiligheidsregio verspreidt via NL Alert, blijft het immers van groot belang dat de regionale omroepen zorgen voor goede berichtgeving bij grote gebeurtenissen. Het is ook belangrijk dat de contacten tussen de regionale omroep en veiligheidsregio’s goed geregeld zijn in tijden van een crisis.“, aldus de Stichting RPO in een persbericht.Stichting RPO is de overkoepelende organisatie van de publieke regionale omroepen in Nederland.

Corona

“Dat de regionale omroepen ook een rol kunnen vervullen wanneer het niet gaat om een formele calamiteit, bewijst de huidige situatie rond het Coronavirus. De redacties van de regionale omroepen zijn volop aan het werk om de inwoners van hun regio te informeren en er is nauw overleg met de veiligheidsregio’s.”, aldus de stichting verder in het persbericht.

LNB

Het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg, het LNB, bestaat uit de coördinerend gemeentesecretarissen of -functionarissen van de 25 veiligheidsregio’s. De ambitie van het LNB is kennis en ervaring op het gebied van bevolkingszorg te verbinden, te verrijken en te verspreiden.