In Drenthe gaan de streekomroepen RTV1 en ZO!34 en de regionale omroep RTV Drenthe samenwerken binnen het nieuwe initiatief Bureau Lokaal Drenthe. Met deze samenwerking willen de omroepen de journalistieke kwaliteit verhogen en een sterker journalistiek netwerk bouwen in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen en uiteindelijk heel Drenthe. Dit berichten de omroepen in een persbericht.

“Verheugd”

Marc Visch, directeur-hoofdredacteur van RTV Drenthe, is verheugd over de samenwerking en verwacht er veel van: “We zijn ervan overtuigd dat we samen meer kunnen doen, dan we afzonderlijk kunnen. Hoewel er onderling grote verschillen zijn, zijn er ook voldoende raakvlakken en juist daar gaan we samen aan de slag. Nu met twee lokale omroepen, maar op termijn met alle lokale omroepen in de provincie.”

Zomerbus

Om de samenwerking een goed begin te geven komen ZO!34 enRTV1 deze zomer naar de inwoners toe met de ‘zomerbus’. Zeven weken langtrekken verslaggevers met een beletterde bus door de regio om dagelijks verhalen te maken in een ander dorp of stad. Deze verhalen worden gedeeld via de lokale omroepen én mogelijk door RTV Drenthe.

Pilot

De samenwerking is bedoeld als pilot, maar de intentie is om deze na 2025 voort te zetten én uit te breiden met andere lokale omroepen in Drenthe. ‘De ambitie is helder. Een dekkend netwerk van sterke lokale en regionale journalistiek, voor alle inwoners van Drenthe,’ zo sluiten de drie samenwerkende partijen af.