Streekomroep ZO!34 is sinds vandaag ook te beluisteren via de digitale ether (DAB+). De radiozender voor de gemeenten Coevorden en Emmen is te beluisteren via kanaal 7B.

Radio Netwerk Nederland

Zenderexploitant Radio Netwerk Nederland maakt de uitzendingen van ZO!34 via DAB+ mogelijk. “Vanaf nu is ZO!34, de streekomroep voor Emmen en omstreken, ook te beluisteren via digitale radio (DAB+). DAB+ zorgt meestal voor een betere ontvangst en geluidskwaliteit dan de traditionele FM-radio, en maakt het voor luisteraars makkelijker om ZO!34 onderweg of thuis digitaal te volgen“, aldus de zenderexploitant in een persbericht.

ZO!34 is daarnaast ook te beluisteren via FM, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.