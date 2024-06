De publieke regionale radiozenders kunnen vanaf nu ook eenvoudig via Apple Carplay en Android Auto worden beluisterd. “Met deze toevoeging aan de app kunnen luisteraars eenvoudig naar de radio luisteren en nieuwsartikelen laten voorlezen“, aldus overkoepelende organisatie van regionale omroepen, stichting RPO.

“Blij”

Deze integratie met Apple CarPlay en Android Auto is ontwikkeld door Regiogroei, de organisatie die de digitale ruggengraat van de regionale omroepen verzorgt: “We zijn erg blij dat we ons publiek deze nieuwe functionaliteit kunnen aanbieden”, zegt Christjan Knijff, algemeen manager bij Regiogroei. “Met Apple CarPlay en Android Auto is het nog makkelijker om naar je favoriete regionale omroep te luisteren, waar je ook bent.”

Automatisch toegevoegd

De update is gratis en wordt automatisch toegevoegd aan de Apple- of Android-app. Mocht de update niet direct te zien zijn, dan is het mogelijk dat de app van regionale omroep handmatig geüpdatet moet worden in de App Store of Google Play Store.

De tien regionale omroepen die meedoen zijn: RTV Noord, Omrop Fryslân, RTV Drenthe, Omroep Gelderland, Oost, RTV Utrecht, Omroep West, Rijnmond, Omroep Zeeland en L1.