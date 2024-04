RTV Oost, de publieke regionale omroep voor de provincie Overijssel, gaat verder als Oost. Met deze verandering wordt er ook een nieuwe huisstijl in gebruik genomen.

“IJzersterk merk”

“Oost is een ijzersterk merk waar we trots op zijn”, zegt directeur-bestuurder Judith Hartman. “Aan het logo hebben we dus niet al te veel geturnd, maar wel een beetje geschaafd. We nemen afscheid van de letters ‘RTV’. Want naast radio en TV werken we steeds digitaler en wordt de rol van online nog groter. De komende tijd bouwen we heel hard verder aan de digitale kijkbeleving van onze video’s en programma’s in de app en op de website. De kleur blauw is in opgefriste vorm behouden in ons beeldmerk. Het straalt de betrouwbaarheid uit die we belangrijk vinden”.

Multifunctionele studio’s

De radiostudio’s zijn vanaf vandaag in een nieuw jasje gestoken en de ander studio’s zijn multi-inzetbaar gemaakt voor dagelijkse formats, series, snelle berichtgeving, uitzendingen met publiek, uitlegvideo’s etc.

Vanaf vrijdag 5 april start voetbaltalkshow ‘de Oosttribune’ vanuit een nieuwe setting. In mei volgt opsporingsprogramma ‘Plaats Delict’ in opgefriste vorm en vervolgens starten we in mei met een dagelijks nieuwsformat ‘Dwars door Overijssel’. Ook ‘Spunck Podium’ start binnenkort met een nieuwe serie muziek en cultuur en krijgt bovendien een kleine facelift.

Meer informatie via de website van de regionale omroep.