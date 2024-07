Directeur/bestuurder Bert Klaver vertrekt aan het einde van dit jaar bij regionale omroep Rijnmond. Klaver is sinds 2016 directeur bij de regionale omroep voor Zuid-Holland Zuid.

“De klus is geklaard”

Bert licht toe over zijn vertrek: “Mijn werk is gedaan; de klus is geklaard. Sinds mijn aanstelling in 2016 is Rijnmond omgevormd van een traditionele radio- en televisieomroep naar een modern digitaal mediabedrijf met de focus op online. Met deze verandering is Rijnmond klaar voor de nieuwe concessieperiode die eind volgend jaar wordt verleend aan de regionale omroepen, en daarmee fit voor de toekomst. Voor mij voelt dat als een mooi moment om het stokje over te dragen”.