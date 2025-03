De documentaireserie Achter de poort van RTV Noord wint de Gouden Regiohelden Award van 2024. Dit is de jaarlijkse prijs voor de beste journalistieke productie van de regionale publieke omroepen.

Regiohelden Festival

De Regiohelden Awards zijn uitgereikt tijdens het jaarlijkse festival voor regionale journalistiek. Dat werd dit jaar gehouden in Rotterdam. Voorafgaand aan dit festival konden alle regionale omroepen inzendingen insturen voor zes verschillende categorieën.

Een afspiegeling van de regio

In totaal beoordeelde de vakjury dit jaar 73 inzendingen van de dertien regionale publieke omroepen. De juryleden zagen belangrijke, regionale verhalen over actuele onderwerpen die heel het land bezighouden. De producties waren dit keer een betere afspiegeling van de samenleving dan voorgaande jaren; we zagen meer diversiteit bij de mensen die in beeld kwamen. Dat vinden we een positieve ontwikkeling.”

Jury

De jury bestond dit jaar uit voorzitter Freek Staps (ANP), Sylvia Cools (de Stentor), Jan van Onzenoort (Bureau Regio), Joëlle Terburg (Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten), Joost Engelberts (regisseur van o.a. de podcastserie Onland), Maxime de Vries (NOS Stories), In-Soo Radstake (documentairemaker van o.a. Selling a Colonial War), Davidson Rodrigues (Open Rotterdam) en Hannah Swart (winnaar Gouden Regiohelden Award 2023).

Regiohelden Awards

Naast de Gouden Regiohelden Award werden er dit jaar ook zes andere Regiohelden Awards uitgereikt. De winnaars van de verschillende categorieën vind je hier.