De televisiezender Love Nature is tot en met 3 maart tijdelijk te zien in het digitale basispakket van Ziggo. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende pakket TV Zenders Plus.

10 jaar

De zender Love Nature bestaat dit jaar 10 jaar. Daarom staat de zender tijdelijk open in februari voor alle klanten met TV Standard (onderdeel van TV Start, TV Complete en TV Max) in hun tv-pakket. “Bij Love Nature ontdek je de wonderen en de schoonheid van de natuur, gefilmd in de hoogste kwaliteit“, aldus Ziggo.

Ook 4K-kwaliteit

Love Nature is te vinden op kanaal 205. Met een Mediabox Next of Next Mini in combinatie met een 4K (ready) tv, kan je Love Nature in 4K-kwaliteit bekijken. Vanaf 4 maart is de zender weer alleen onderdeel van TV Zenders Plus. Meer informatie vind je hier.