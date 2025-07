Alle aanbieders van televisiepakketten met minimaal 100.000 abonnees, zoals KPN, Odido of Ziggo, voldoen aan de doorgifteverplichting en hebben voldoende zenders in hun standaardpakketten. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar het aanbod van televisiepakketten door het Commissariaat van de Media.

Doorgifteverplichting

Ieder standaardtelevisiepakket van grote pakketaanbieders in Nederland moet minstens 30 zenders aanbieden. Daarnaast zijn bepaalde zenders verplicht, zoals de zenders van de NPO en de lokale publieke omroep van de gemeente waar de kijker woont. Alle pakketaanbieders voldoen hieraan. Gemiddeld komt het aantal zenders in een standaardpakket uit op 58, exclusief regionale en lokale zenders.

“Stabiel en goed”

De doorgifteverplichting voor lineaire televisie is al jaren stabiel en goed, en het nieuwsgebruik en de interesse en het vertrouwen in nieuws onder televisiekijkers is hoog (zie o.a. Digital News Report 2025), aldus het Commissariaat.

Diversiteit aan zenders en genres

Ook de diversiteit binnen zenders en genres in de pakketten is hoog. Gemiddeld heeft een standaardpakket 14 genres. Voorbeelden van genres zijn amusement, sport, muziek of kinderen. De verhouding tussen het gemiddelde aantal zenders, 58, en het aantal genres, 14, berekenen we vervolgens met de diversiteitsindex Simpson’s D. De index loopt van 0 tot 1, waarbij 0 betekent dat er maar 1 genre is en 1 dat alles evenredig verdeeld is. In 2025 was de index 0,86: een evenredige verspreiding.

