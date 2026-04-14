Aanbieder hollandsnieuwe gaat naast mobiele telefonie via het netwerk van Vodafone ook vast internet en tv aanbieden via het netwerk van Ziggo. Dit bericht moederbedrijf VodafoneZiggo op haar website.

Eenvoudig

Met dit nieuwe aanbod richt hollandsnieuwe zich volgens VodafoneZiggo op consumenten die al hun telecomzaken eenvoudig en digitaal willen regelen. Klanten kunnen kiezen uit twee internetsnelheden: 100 Mbit/s of 1 Gbit/s, geleverd via het Ziggo-netwerk. Er is ook één overzichtelijk tv-pakket met meer dan vijftig zenders, te bekijken op meerdere apparaten via de tv-app. Alles kan geregeld en beheerd worden in de hollandsnieuwe app en abonnementen kunnen maandelijks worden aangepast.

Eenvoud in vast aanbod

Maurice Gilissen, directeur van hollandsnieuwe: “Mensen krijgen vaak meer aangeboden dan ze nodig hebben, verpakt in ingewikkelde keuzes en verkocht als vrijheid. Wij denken dat het simpeler kan. Veel klanten willen alleen wat ze echt nodig hebben en dat is een betrouwbare verbinding tegen een goede prijs. Zo doen we het al jaren met mobiel. Nu brengen we die eenvoud ook naar vaste diensten.”

Prijzen

Alle prijzen etc zijn te vinden op de website van hollandsnieuwe. Prijzen starten vanaf 35 euro voor Internet met een snelheid van 100 Mbit download en 25 Mbit download. Het 1 Gbit-abonnement kost 45 euro per maand, de download is 100 Mbit. Voor televisie komt er 10 euro bij.