DELTA voert een forse upgrade uit aan het coax-netwerk in Zeeland. Door een softwarematige vernieuwing worden hogere internetsnelheden mogelijk tot 2 Gbps download en 300 Mbps upload.

Sneller

De nieuwe snelheid is een verdubbeling van de maximale downloadsnelheid en de maximale uploadsnelheid wordt zelfs 2,4 keer sneller. Alle bestaande klanten die gebruikmaken van het Zeeuwse coax-netwerk van DELTA gaan hiervan profiteren en krijgen afhankelijk van hun abonnement een gratis snelheidsupgrade van zowel de upload- als downloadsnelheid.

Pilot

Vanaf vandaag start DELTA in de omgeving van Oostburg met een eerste pilot van de nieuwe snelheden. Klanten kunnen daar gedurende zo’n twee weken kennismaken met hogere downloadsnelheden tot maximaal 2 Gbps. De inzichten uit deze periode worden gebruikt om de verdere uitrol te optimaliseren, aldus de aanbieder in een persbericht.

Eind april

De upgrade wordt naar verwachting vanaf eind april stapsgewijs doorgevoerd. Klanten ontvangen binnenkort automatisch persoonlijk bericht over wat deze verbetering voor hen betekent en per wanneer. Zij hoeven zelf niets te doen.

Slimmere benutting van het netwerk

De verbetering komt door een softwarematige aanpassing van het netwerk. Hierdoor kan DELTA meer frequenties op de kabel benutten. Dat betekent dat er meer data tegelijk over het netwerk kan worden verstuurd doordat deze extra ruimte aop de kabel wordt gebruikt. Zo kunnen hogere internetsnelheden worden geleverd zonder ingrijpende aanpassingen aan het netwerk.