De commerciële radiozender Arrow Bluesbox Radio is vanaf zaterdag 15 november te horen in grote delen van de provincie Zeeland via de FM.

Veiling

Tijdens de veiling van de regionale radiofrequenties eerder dit jaar bemachtigde het bedrijf achter Arrow Bluesbox Radio, Blended Broken Beats, kavel B24. Dit kavel geeft rechten op FM uitzendingen in delen van Zeeland en uitzendingen via DAB+ in Zeeland en Zuid-Holland. De uitzendingen via DAB+ zijn begin oktober gestart via kanaal 5B.

FM

Komend weekeinde gaat Arrow Bluesbox Radio ook uitzenden via FM in Zeeland. Dit heeft Ad Ossendrijver, directeur van Blended Broken Beats, bevestigd tegenover deze website. Het gaat om 89,3 MHz in de regio Vlissingen en 92,4 MHz in de regio rond Terneuzen.

Gelderland en Utrecht

Vandaag maakte de radiozender al bekend ook te gaan uitzenden in delen van Utrecht en Gelderland via de FM. Via DAB+ is de radiozender naast Zeeland en Zuid-Holland ook te beluisteren in Utrecht, Gelderland en Overijssel. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

Meer informatie over de radiozender vind je hier.