Vanaf 15 november zijn Arrow Bluesbox Radio en Radio Noordzee–Gelderland op FM te beluisteren in delen van Gelderland en Utrecht.

Regionaal FM-kavel

Vergunninghouder Blended Broken Beats start met een Gelderse editie van het radiostation Radio Noordzee op FM en met haar radiostation Arrow Bluesbox Radio op FM en DAB+. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het ‘NLCO-kavel B20’ dat Blended Broken Beats in juni 2025 op de veiling van regionale etherfrequenties verwierf.

Arrow Bluesbox Radio

Arrow Bluesbox Radio is vanaf 15 november op FM te ontvangen in de regio’s Arnhem (95.5 MHz), De Achterhoek (101.9 MHz) en de stad Utrecht (97.3 MHz) maar ook in gehele provincies Gelderland en Utrecht op DAB+ (kanaal 12B). Arrow Bluesbox Radio had haar bereik via DAB+ in oktober al uitgebreid in Zuid-Holland, Zeeland en Overijssel.

Radio Noordzee-Gelderland

Radio Noordzee is vanaf zaterdag 15 november te beluisteren met een eigen editie voor de provincie Gelderland via de FM. Radio Noordzee–Gelderland is op FM te ontvangen in de regio’s Nijmegen (94.2 MHz), Ede (96.0 MHz), Amersfoort (99.5 MHz) en Apeldoorn (94.0 MHz). Radio Noordzee is via DAB+ al actief met een landelijke editie en daarnaast is de radiozender ook in Noord-Brabant en delen van Limburg te ontvangen via de FM.

“Twee mooie radiozenders”

Ad Ossendrijver, oprichter en CEO van Blended Broken Beats zegt: “Ik ben blij dat we met Arrow Bluesbox Radio, dat een uniek music-format met Bluesrock, Country en Americana biedt, tezamen met Radio Noordzee-Gelderland, twee mooie radiozenders en sterke merken, de ether diversiteit en toegevoegde waarde kunnen leveren”.