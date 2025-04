Vandaag, dinsdag 1 april, is Radio Noordzee van start gegaan met haar uitzendingen. De radiozender is te beluisteren via Internet en DAB+.

Nederlandstalig

De radiozender van Talpa zal zich volledig richten op Nederlandstalige muziek. “Je hoort een mix van de nieuwste hit van Snelle en Suzan & Freek tot de mooiste liedjes van Guus Meeuwis en heerlijkste meezingers van Andre Hazes (sr.)“, aldus de radiozender.

“Ongekende opleving”

Dave Minneboo, Creative Director Talpa Network, Radio over de nieuwe radiozender: “Nederlandstalige muziek beleeft een ongekende opleving en is populairder dan ooit. Deze muziek van eigen bodem, bieden wij vanaf vandaag daarom een podium met Radio Noordzee. De reacties van artiesten waren overweldigend na de aankondiging van Radio Noordzee eerder dit jaar en dat zie je vandaag terug in de geweldige line-up van artiesten die de zender een warm hart toedragen. Met Silvan Stoet, Marlayne Sahupala, Jan-Paul Grootentraast en qua muziekprogrammering 200% Puur Hollands, brengen we een unieke mix van energie, passie en liefde voor Nederlandstalige muziek.”

Programmering

Bij de start van de radiozender zal er vandaag een speciale programmering te horen zijn waarbij veel Nederlandstalige artiesten een programma zullen presenteren. Zo zullen onder andere Wesly Bronkhorst, Marco Schuitmaker, Yves Berendse en Jeroen van der Boom te horen zijn. Vanaf woensdag 2 april zal de reguliere programmering te horen zijn:

7:00 – 10:00 Radio Noordzee Ochtendshow met Silvan Stoet

10:00 – 12:00 Marlayne Sahupala

12:00 – 13:00 Radio Noordzee Lunch met iedere week een bekende artiest als presentator

13:00 – 16:00 Non-stop muziek

16:00 – 19:00 De middag van Radio Noordzee met Jan-Paul Grootentraas

19:00- 00:00 Non-stop muziek

In het weekeinde wordt er non-stop muziek uitgezonden.

Luisteren

De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet. Landelijk is de radiozender te horen via DAB+ (kanaal 9C). Sky Radio Love Songs is vanaf vandaag niet meer te beluisteren via DAB+ maar alleen nog via Internet.