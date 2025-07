Per vandaag zijn de lokale omroepen Zuidwest FM, Omroep Tholen en SLOS Steenbergen ook te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

Netwerk

De uitzendingen van de omroepen zijn te horen in hun verzorgingsgebied op kanaal 8B. Er wordt uitgezonden vanaf de zendmast in Roosendaal. De genoemde omroepen blijven ook te horen via hun bestaande uitzendkanalen zoals FM en Internet.

“Dé toekomst”

“Digitale radio is geen experiment meer, het is de toekomst. Met DAB+ versterken we onze positie in de regio, vergroten we ons bereik en verbeteren we de luisterervaring. Dat is geen luxe, dat is noodzaak.“, aldus Pieter Hendriks, radiomanager bij Streekomroep ZuidWest op de website van de omroep.

De digitale dekking in de regio Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen is nog maar het begin voor de omroep. “Later dit jaar verdubbelt ZuidWest FM het DAB+-bereik, met uitbreiding naar onder andere Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Zundert en Breda“, aldus de omroep.

Radio Netwerk Nederland

De uitzendingen worden gefaciliteerd door zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN). “Met deze DAB+-uitzending kunnen lokale en streekomroepen, zowel commercieel als publiek, in de brede regio rondom Roosendaal gebruikmaken van de digitale radio“, aldus de exploitant in een persbericht.

Het is de bedoeling dat vanaf 1 september alle lokale omroepen die een vergunning hebben aangevraagd voor DAB+ hun uitzendingen zijn gestart.