Vanaf dinsdag 1 april is Radio Noordzee te horen via de digitale ether (DAB+) en Internet. Talpa blaast het radiomerk nieuw leven in met de slogan “200% Puur Hollands”.

Nederlandstalig

Volgens Talpa Network, al actief met de radiomerken 538, Sky Radio en Radio 10, gaat het niet om een 1 april grap maar is de radiozender vanaf dinsdag landelijk te horen via DAB+ en Internet. “Radio Noordzee draait de grootste Nederlandstalige hits, van echte klassiekers tot de nieuwste knallers. Denk aan André Hazes, Suzan & Freek, Guus Meeuwis, Yves Berendse en alles daar tussenin“, aldus Talpa. Inmiddels is de website voor de nieuwe radiozender gelanceerd.

Lange geschiedenis

Radio Noordzee is begonnen als zeezender in de jaren zeventig onder de naam Radio Noordzee Internationaal (RNI). Radio Noordzee heeft daarna in de jaren negentig uitgezonden in Nederland onder de naam Radio Noordzee Nationaal en is in 2005 verder gegaan onder de naam Qmusic. Talpa is altijd eigenaar gebleven van het merk Radio Noordzee Nationaal en blaast de zender vanaf 1 april nieuw leven onder met de slogan “200% Puur Hollands”.