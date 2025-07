In het eerste kwartaal van 2025 is het aantal huishoudens met een glasvezelabonnement voor het eerst groter dan het aantal dat vast internet afneemt via de kabel. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Glasvezel groter

Uit data van de netwerkeigenaren blijkt dat in het eerste kwartaal nog 3,16 miljoen huishoudens vast internet afnamen via kabel (coax) en 3,27 miljoen via glasvezel. In het vorige kwartaal bedroegen deze aantallen nog respectievelijk 3,21 miljoen en 3,19 miljoen. De hoeveelheid huishoudens met een koperaansluiting neemt nog steeds af en komt inmiddels uit op 1,97 miljoen actieve abonnementen. KPN en VodafoneZiggo domineren nog steeds de breedbandmarkt, met beide een marktaandeel van 35%-40%.

Minder ‘alles-in-1’

De ooit zo populaire combinatie van telefoon, internet en televisie bij dezelfde aanbieder loopt opnieuw verder terug. De teller van deze ‘alles-in-eenbundel’ stond in het eerste kwartaal op nog maar 780.000 abonnementen. De meeste huishoudens kiezen voor een bundel met twee vaste diensten, waar de combinatie internet + televisie veruit het populairst is met 2,82 miljoen actieve abonnementen. Ook wordt er steeds vaker gekozen om mobiele en vaste diensten te combineren. Het aantal abonnementen waarbij dat het geval is groeit ook langzaam, maar gestaag.

Meer informatie via de website van ACM