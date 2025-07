VodafoneZiggo en het Finse bedrijf Teleste werken samen aan een volgende generatie internet in Nederland. Dit bericht VodafoneZiggo in een persbericht. Met de zogenaamde 1,8 GHz technologie van Teleste kan VodafoneZiggo DOCSIS 4.0 inzetten op het vaste netwerk.

10 Gbps

Met deze techniek groeit de netwerkcapaciteit waarbij internetsnelheden tot 10 Gbps mogelijk worden. Dit markeert de eerste grootschalige implementatie van deze 1,8GHz netwerktechnologie in Europa.

“Belangrijke stap”

“Deze samenwerking is een belangrijke volgende stap in onze vernieuwde strategie, gericht op het verbeteren van de klantervaring en het leveren van snel en betrouwbaar internet in heel Nederland. Met de inzet van 1,8 GHz-technologie en DOCSIS 4.0 bouwen we vandaag aan het netwerk van morgen en bieden we klanten overal in huis stabiel WiFi en eenvoudige internetdiensten”, aldus Thomas Helbo Chief Technology bij VodafoneZiggo.

De voorbereidingen voor de implementatie van de 1,8 GHz netwerk technologie zijn volgens VodafoneZiggo inmiddels in volle gang.