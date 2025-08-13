Radio Noordzee is vanaf 1 september ook te beluisteren via de FM in Noord-Brabant en delen van Limburg. Vergunninghouder TiDa B.V. gaat een speciale editie voor Noord-Brabant uitzenden van de radiozender van Talpa in deze regio.

FM en DAB+

Voor de uitzendingen wordt gebruik gemaakt van FM-frequenties van het kavel B22 dat onlangs is verworven door TiDa B.V. Dit kavel kent opstelpunten in o.a. Eindhoven, Loon op Zand en Breda. Daarnaast krijgt de radiozender ook opstelpunten in Weert en Roermond. “Hiermee is het station straks in bijna heel Brabant, plus een flink deel van Limburg, te ontvangen“, aldus TiDa in een persbericht. Een overzicht van de FM-frequenties waarop de radiozender te horen is per 1 september vind je hier. Daarnaast zal de radiozender gaan uitzenden via DAB+ op kanaal 7C.

Liefhebbers van Nederlandstalige muziek

“Uit alle onderzoeken komt naar voren dat Brabanders en Limburgers liefhebbers zijn van Nederlandstalige muziek. Vanaf 1 september kunnen zij hun hart ophalen omdat Radio Noordzee vanaf dat moment ook op de FM te ontvangen is. Op Radio Noordzee is 24 uur per dag een lekker brede mix van alleen maar Nederlandstalige muziek te horen, met André Hazes, Suzan & Freek, Guus Meeuwis, Yves Berendse en alles daar tussenin. TiDa wil hiermee een uniek geluid laten horen op de FM in Zuid-Nederland.”, aldus het persbericht.

“Sterk merk”

Dave Minneboo, Creatief Directeur Talpa Radio in het persbericht: “Radio Noordzee is een sterk merk binnen ons portfolio, met een herkenbare muzikale signatuur en een trouwe luistergroep. Dit genre is populair in Brabant en Limburg, waar bovendien veel Nederlandse artiesten vandaan komen. We zijn dan ook blij dat TiDa het initiatief heeft genomen om FM-uitzendingen in deze regio te starten. Zo wordt het voor luisteraars nog makkelijker om af te stemmen op Radio Noordzee, thuis, onderweg of op het werk. Deze uitbreiding draagt bij aan de verdere groei en zichtbaarheid van het merk.”

Nieuwe programmering

Per 1 september krijgt de radiozender ook een nieuwe programmering. De programmering in de ochtend blijft ongewijzigd met Silvan Stoet (07.00–10.00 uur) en Marlayne Sahupala (10.00–12.00 uur), gevolgd door Lunchen met… (12.00–13.00 uur). In de middag is Jan Paul Grootentraast voortaan te horen van 13.00 tot 16.00 uur, waarna nieuwkomer René Verkerk, bekend van Radio 10, het overneemt tot 19.00 uur. Landelijk is Radio Noordzee sinds 1 april te horen via DAB+ op kanaal 9C.