Radiozender Arrow Bluesbox Radio is vanaf vandaag in een groter deel van Nederland via DAB+ te beluisteren.

Format

Op Arrow Bluesbox Radio is een muziekmix van blues, bluesrock, americana en country te horen. Op radiozender zijn ook gepresenteerde programma’s te horen van onder andere Johan Derksen. Derksen is elke werkdag om 23.00 uur te horen met zijn programma ‘Muziek voor volwassenen’ en op zondagavond vanaf 21.00 uur met zijn programma ‘Groeten uit Grolloo’.

Uitbreiding

Tot heden was de radiozender via een aantal lokale DAB+-netwerken te ontvangen in delen van de Randstad en de regio Eindhoven. Per vandaag heeft het bedrijf achter Arrow Bluesbox Radio, Blended Broken Beats B.V., haar eerder dit jaar verworven capaciteit op een aantal regionale DAB+-netwerken in gebruik genomen. Hierdoor is de radiozender nu in Zuid-Holland en Zeeland te beluisteren via kanaal 5B, in Utrecht en Gelderland via kanaal 12B en in Overijssel via kanaal 6A.

Gekoppeld aan de capaciteit op DAB+ heeft Blended Broken Beats B.V. ook twee FM-kavels in Utrecht/Gelderland en Zeeland verworven. Het is nog niet duidelijk wanneer deze capaciteit in gebruik wordt genomen.

Meer informatie over de radiozender vind je hier.