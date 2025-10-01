Soul Radio is vanaf nu in een groter deel van de Randstad te beluisteren via de digitale ether (DAB+). De radiozender is vanaf nu in grote delen van Zuid-Holland te beluisteren via kanaal 12D.

Soul Radio

Op Soul Radio is een mix van de muziekstijlen soul, funk, R&B en disco te horen. “Bekende Atlantic, Motown en Stax Soul Classics vanaf de jaren ’60, de vetste Funk en lekkerste (Post) Disco uit de jaren ’70 en ’80, de grootste Soul en R&B-krakers uit de jaren ’90 en ’00, én een zorgvuldige greep uit de allerbeste recentere Soul”, aldus de radiozender. De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet. In de regio Almere was de radiozender al te ontvangen via DAB+ (kanaal 10C). Per heden is de radiozender ook in de regio rond Zoetermeer, Lansingerland en Capelle aan den IJssel te beluisteren via de digitale ether op kanaal 12D.

Vergunning

Soul Radio heeft recent een aantal vergunningen voor lokale radio via DAB+ overgenomen van Blended Broken Beats B.V. Dit bedrijf zendt in de Randstad en de region Eindhoven het programma Arrow Bluesbox uit via een aantal lokale DAB+-netwerken. Aangezien Blended Broken Beats eerder dit jaar ook vergunningen heeft voor regionale commerciële radio moest afstand worden gedaan van de lokale vergunningen. Deze vergunningen zijn nu overgedragen aan Soul Radio. De verwachting is dat Soul Radio binnenkort ook de uitzendingen van Arrow Bluesbox in onder andere de regio Den Haag en Rotterdam overneemt.