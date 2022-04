Het radioprogramma ‘Muziek voor Volwassenen’ blijft te beluisteren op Arrow Bluesbox Radio.

Diverse regionale omroepen gaven eerder deze week aan te stoppen met het programma.

Vandaag Inside

Johan Derksen kwam deze week onder vuur te liggen, nadat hij in het televisieprogramma Vandaag Inside vertelde dat hij in de jaren 70 een dronken en bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Zelf zei hij zich daarvoor te schamen, maar andere aanwezigen aan tafel reageerden er lachend op. Daarna brak er een storm van kritiek los.

Een dag later nuanceerde Derksen zijn uitspraken en zei hij dat er geen sprake was van penetratie. Donderdagavond zouden de betrokkenen volgens Talpa Network excuses maken, maar dat gebeurde niet. Derksen zei in plaats daarvan te stoppen met het tv-programma. Het programma is inmiddels van de buis gehaald.

Radio

Donderdag besloten de regionale omroepen Radio NH, Radio West en Radio Rijnmond te stoppen met programma ‘Muziek voor Volwassenen’. Regionale omroep RTV Drenthe wil op korte termijn in gesprek met Johan Derksen over de toekomst van het dagelijkse radioprogramma dat hij bij de omroep maakt.

Arrow Bluesbox Radio gaat door

Arrow Bluesbox Radio heeft aangegeven dat het programma van Derksen bij deze radiozender sowieso te beluisteren blijft. Eigenaar van de radiozender, Ad Ossendrijver, vindt het belachelijk wat er mee Johan Derksen is gebeurd. “Het cancelen door een klein groepje, de media en radiozenders die er blind achteraan hollen. Het heeft allemaal niets met elkaar te maken. Nu zijn we zover dat er een mooi programma van de buis is, en een man die ontzettend veel heeft betekend voor goede Nederlandse muziek door iedereen wordt weggestuurd. Nou, door ons niet’, aldus Ossendrijver in het Algemeen Dagblad. Het programma is op deze radiozender elke zondagavond te beluisteren tussen 21.00 uur en 00.00 uur te beluisteren.

De radiozender is in delen van Nederland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.

