Vanaf vandaag draait Radio 10 de allergrootste hits uit twee legendarische decennia tijdens de allereerste editie van de 80’s & 90’s Top 1500.

Samengesteld door de luisteraars

De lijst is samengesteld door luisteraars en brengt de meest geliefde muziek uit de jaren ’80 en ’90 samen in één lijst. De 80’s & 90’s Top 1500 is tot en met vrijdag 27 juni dagelijks te horen op Radio 10.

Muzikale reis

De 1500 gekozen tracks nemen je volgens een persbericht van de radiozender mee op een muzikale reis langs bekende namen, grote hits en verrassende favorieten uit de jaren 80 en 90. Van Prince tot DJ Paul Elstak en van Nirvana tot Michael Jackson.

Michael Jackson

Michael Jackson staat met maar liefst 21 solo-noteringen en 3 duetten in de lijst. Ook Madonna (20 solo-noteringen) en George Michael (15 solo, 7 met Wham! en 4 duetten) zijn veel vertegenwoordigd. De meeste nummers in de lijst komen uit de jaren 80 (61%), gevolgd door de jaren 90 (39%). De hoogst genoteerde Nederlandse song is Rainbow in the Sky van DJ Paul Elstak, die op nummer 3 staat.

De 80’s & 90’s Top 1500 is te horen tot en met vrijdag 27 juni op Radio 10 te beluisteren via o.a. FM, DAB+ en wereldwijd via Internet. Meer informatie via deze website.