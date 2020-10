Arrow Bluesbox Radio gestart via DAB+ in deel Randstad

In delen van de Randstad zijn sinds dinsdagavond de uitzendingen van Arrow Bluesbox Radio te horen via DAB+.

PAKO Media BV

Arrow Bluesbox Radio biedt volgens de website van de radiozender “een fraaie mix van Blues, Bluesrock en Americana“. De radiozender is een productie van de Arrow Media Group – PAKO Media BV. PAKO Media BV beschikt over een groot aantal vergunningen om uit te zenden via lokale DAB+-netwerken. Deze vergunningen zijn al enige maanden in het bezit van PAKO Media BV maar tot op heden waren er nog geen uitzendingen via DAB+ gestart.

DAB+

Arrow Bluesbox Radio is dinsdagavond te horen via DAB+ te horen in de regio Delft / Vlaardingen, Zoetermeer / Lansingerland / Krimpenerwaard en in de regio Leidschendam-Voorburg/Leiden. In totaal heeft PAKO Media BV vergunningen om uit te zenden op zeven lokale DAB+-netwerken waaronder ook in de regio Den Haag, Eindhoven en Gouda.

RTD Radio

In de regio Leidschendam-Voorburg/Leiden is via DAB+ sinds dinsdagavond ook RTD Radio te horen. Deze radiozender beschikt ook over een groot aantal vergunningen voor uitzendingen via lokale DAB+-netwerk. De radiozender is echter nog niet op al deze netwerken te horen. De radiozender heeft nog niet gereageerd op vragen van deze website over de distributie van hun signaal via de diverse lokale DAB+-netwerken.