De regionale radiozenders Radio Rijnmond, Radio West en NH Radio stoppen met onmiddellijke ingang met het uitzenden van het radioprogramma ‘Muziek voor Volwassenen’ van Johan Derksen.

Bekentenis

Reden volgens de omroepen is de bekentenis die presentator Johan Derksen deze week deed in het SBS6-programma ‘Vandaag Inside’. Derksen verklaarde dinsdag in het programma Vandaag Inside op SBS6 dat hij in het verleden een bewusteloze vrouw heeft misbruikt door haar te penetreren met een kaars. Woensdag heeft Derksen deze bekentenis enigszins genuanceerd. Toch zien de regionale omroepen genoeg reden om te stoppen met de uitzendingen van het radioprogramma van Johan Derksen.

Talpa Network liet donderdagmiddag weten dat Derksen donderdagavond in Vandaag Inside excuses gaat maken voor het kaarsverhaal.

“Schokkend verhaal”

In een reactie laat hoofdredacteur a.i. Ruud van Os van RTV Rijnmond weten: “Het schokkende verhaal van Derksen op dinsdag en het totale gebrek aan empathie een dag later hebben mij tot dit besluit gedwongen. Derksen is een grens overgegaan en heeft daarmee slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot in het diepst van hun ziel gekwetst. Bij Rijnmond is integriteit één van de kernwaarden waarmee we werken. Dat geldt voor alle werknemers, vast en freelance, dus ook voor Johan Derksen. ‘Muziek Voor Volwassenen’ is al twintig jaar een goed en goedbeluisterd radioprogramma op onze zender. Dat wil echter niet zeggen dat het gezicht van die show zich alles kan permitteren. Ik realiseer me dat ik met het stopzetten van ‘Muziek Voor Volwassenen’ veel luisteraars teleurstel. In het gesprek dat directeur Bert Klaver en ik donderdagmiddag met Johan hebben gevoerd begreep hij onze argumenten en respecteerde hij ons besluit. Wij zijn Johan Derksen erg dankbaar voor twintig jaar heerlijke muziek op Radio Rijnmond.”

Ter vervanging van ‘Muziek Voor Volwassenen’ zendt Radio Rijnmond op zaterdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en zondag van 12:00 uur tot 13:00 uur voorlopig non-stop muziek uit. Radio West en NH Radio hebben nog niet aangegeven wat er in de plaats van het programma van Johan Derksen wordt uitgezonden.

RTV Drenthe

Het radioprogramma wordt ook uitgezonden door Radio Drenthe. Deze regionale omroep beraadt zich nog over de kwestie.