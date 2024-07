Johan Derksen sluit vanaf vandaag, maandag 15 juli, de dag af met zijn eigen radioprogramma ‘Muziek voor Volwassenen’ op het digitale themakanaal Radio 10 60’s & 70’s Hits. Het programma is op maandag tot en met vrijdag te horen van 23:00 uur tot 00:00 uur.

“Voor de echte liefhebber”

Johan Derksen: “Geen nostalgie, maar simpelweg mooie muziek die je nooit op de radio hoort. Mijn programma is een mix van blues, Americana, soul, country, gospel en ook rock. Ik ben geen discjockey, dus het wordt plaatjes draaien zonder erdoorheen te praten. ‘Muziek voor volwassenen’ draait puur en alleen om de muziek en ik maak het voor de echte liefhebber.”

Muziek voor Volwassenen

Johan Derksen zelf is zo’n echte liefhebber. In 2014 maakte hij daarom de serie ‘Derksen on the Road’, waarvoor hij enkele grondleggers van de Nederlandse popmuziek sprak. Ook maakte hij verschillende theatervoorstellingen over nederpop, blues en Americana en was hij intensief betrokken bij het Holland International Bluesfestival in Grolloo. Radio 10 60’s & 70’s Hits is te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.