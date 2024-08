Rob van Someren maakt de overstap van Radio 10 naar 100% NL. Daar zal hij dit najaar weer dagelijks tussen 16.00 en 19.00 te horen zijn met zijn vaste sidekicks in zijn programma Somertijd. Barry Paf zal vanaf dat moment de lunchshow voor zijn rekening nemen. De startdatum wordt later bekendgemaakt.

“Traditie”

Rob van Someren: “Het is geen geheim dat ik niks liever doe dan de luisteraars aan het einde van hun werkdag mee naar huis nemen, entertainen en bijpraten over de dag. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik bij 100% NL de kans krijg om die jarenlange traditie voort te zetten.” Bij Radio 10 was Somertijd al enige tijd uit de dagelijkse programmering verdwenen.

Sidekicks

­­Samen met Rob van Someren komen ook zijn teamleden mee naar 100% NL. Sidekicks en producers Sven van Veen en Lex Landeweerd en nieuwslezer Chantal Quak zijn ook vanaf dit najaar te horen op de radiozender. Ook zullen de vertrouwde typetjes van stemartiest Dingetje meekomen met de inboedel.