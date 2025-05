Vanaf vandaag zijn de zenders Radio 10 Non-Stop en Sky Radio 00’s & 10’s ook via DAB+ te beluisteren.

Aanbod

Radio 10 Non-Stop brengt 24 uur per dag de grootste hits aller tijden, Sky Radio 00’s & 10’s draait non-stop de populairste popmuziek uit de jaren 2000 en 2010.

Uitbreiding

“Talpa Network breidt hiermee het digitale radiolandschap verder uit en speelt in op de groeiende vraag naar non-stop muziekkanalen via DAB+. Beide zenders zijn al langere tijd online beschikbaar, waar ze tot de best beluisterde themakanalen van hun merken behoren. Met de komst naar DAB+ worden ze nu ook via de ether eenvoudig bereikbaar voor een nog grotere groep luisteraars“, aldus Talpa in een persbericht.

Beide radiozenders zijn te horen in vrijwel in heel Nederland op kanaal 7D via aanbieder MTVNL.