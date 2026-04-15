Maandag is de laatste Caiway-klant overgezet naar DELTA. Daarmee is de overstap van alle Caiway-klanten naar DELTA afgerond. In totaal zijn ruim 200.000 klanten succesvol overgezet. De overgang naar één merk, één netwerk en één dienstverlening werd in 2024 aangekondigd. “Met de afronding van deze stap kan DELTA nu sneller vernieuwen en klanten beter bedienen”, aldus DELTA in een persbericht.

“Positief effect”

De overstap heeft volgens DELTA ook een direct effect op de klanttevredenheid. Uit onderzoek onder voormalige Caiway-klanten blijkt dat de tevredenheid is gestegen. De NPS (Net Promotor Score) waarmee de klanttevredenheid wordt gemeten is met 6 punten omhooggegaan. “Met de omzetting van de laatste klant naar DELTA ronden we een groot traject af”, zegt CCO Ludolf Rasterhoff van DELTA. “We zijn vooral blij dat de klanttevredenheid onder deze groep is gestegen. Dat is voor ons een mooi resultaat. Nu dit traject is afgerond, bouwen we verder aan nog betere dienstverlening.”

De laatste Caiway-klant

De laatste klant die is overgezet, is Marijke Verbree, weduwe van oud-directeur Aart Verbree. Hij stond decennialang aan de basis van Caiway en de ontwikkeling van kabelinternet in Nederland, vertelt ze. “Overal werd de uitrol van kabelnetwerken uitbesteed, behalve in het Westland. Wij gingen het zelf doen. Dat was echt het lef van het gemeentebestuur destijds.”

Dat juist Verbree als laatste de overstap naar DELTA heeft gemaakt, maakt de afronding van het traject extra speciaal. “Ik ben de laatste klant, maar mijn man was zelf de allereerste klant. Dat vind ik echt bijzonder. Het is een einde van een tijdperk, maar ook een nieuwe stap. Hartstikke goed, mooi zo!”, aldus Marijke Verbree.