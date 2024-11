Glasvezelaanbieder Open Dutch Fiber (ODF) waardeert de kritische houding van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het instellen van een nader onderzoek naar de overname van circa 200.000 Delta Fiber consumentenaansluitingen door de KPN joint venture Glaspoort. Dit bericht Open Dutch Fiber in een persbericht.

Onderzoek

Donderdag kondigde Autoriteit Consument & Markt aan dat er meer onderzoek nodig is naar de plannen van een joint-venture van KPN (Glaspoort) om een deel van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Nederland (Delta) over te nemen. “De overname van glasvezelnetwerken van Delta kan de marktpositie van Glaspoort en daarmee KPN verder versterken met nadelige gevolgen voor consumenten, zoals prijsverhogingen. Daarom vindt de ACM vervolgonderzoek nodig“, aldus ACM.

“Zorgen”

Open Dutch Fiber geeft aan dit extra onderzoek van de ACM te verwelkomen. “Nu circa 90% van het FTTH-netwerk in Nederland is uitgerold, houden we zorgen dat de huidige situatie op de Nederlandse markt leidt tot aanzienlijk hogere prijzen voor zowel huishoudens als bedrijven, een afnemende kwaliteit van dienstverlening en minder innovatie in breedband,” zegt Dr. Stephan Zimmermann, CEO van ODF in een persbericht.