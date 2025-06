VodafoneZiggo vergroot haar bereik met ruim 600.000 extra adressen waar het bedrijf geen eigen netwerk heeft, maar waar wel glasvezel van Delta Fiber ligt. “Daarmee is Ziggo internet en televisie in 2026 vrijwel in heel Nederland beschikbaar“, aldus het telecombedrijf in een persbericht.

Regio’s

In 2026 start VodafoneZiggo met het aanbieden van internet en televisie over het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber op plaatsen waar het bedrijf zelf geen netwerk heeft. Regio’s waar het om gaat zijn onder meer Twente, Westland en Zeeland, maar ook delen van steden als Gouda, Schiedam en Aalsmeer. Concrete plannen worden tegen die tijd bekendgemaakt.

“Heel Nederland”

Stephen van Rooyen, CEO van VodafoneZiggo, in het persbericht: “Met de samenwerking met DELTA Fiber gaan we klanten in het hele land bedienen en komt internet en televisie van Ziggo beschikbaar voor een grote groep nieuwe huishoudens. Voor het netwerk van VodafoneZiggo zelf is de aanpak onveranderd. We blijven investeren in ons eigen netwerk. De geplande upgrade naar DOCSIS 4.0 zal voor meer capaciteit en snelheden tot 8 Gbit/s zorgen. Zo zetten we ons in om iedereen en alles te verbinden met wat er echt toe doet.”