Telecomaanbieder YouCa hoeft niet te worden toegelaten op het netwerk van VodafoneZiggo. Dit oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). “Er is geen reden om de markt voor lokale toegang te reguleren. Ook is er geen reden VodafoneZiggo te verplichten om toegang tot de kabel in Amsterdam te geven“, aldus de uitspraak.

Ongegrond

De beroepen van YouCa B.V. en Jonaz, twee providers die lokale toegang tot het netwerk willen om hun diensten aan te bieden, zijn ongegrond. Ook oordeelt het CBb dat YouCa geen toegang krijgt tot het kabelnetwerk van VodafoneZiggo in Amsterdam. Dat is de uitkomst van twee procedures van YouCa waarin zij verzoekt om toegang op grond van het nieuwe instrument in de Telecommunicatiewet dat ook wel symmetrische regulering wordt genoemd.

Marktanalysebesluit lokale toegang

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) heeft in het marktanalysebesluit lokale toegang geconcludeerd dat op de onderzochte geografische retailmarkten geen risico op aanmerkelijke marktmacht bestaat. De retailmarkten zijn volgens de ACM voldoende concurrerend of worden binnen de reguleringsperiode voldoende concurrerend. De ACM ziet daarom geen aanleiding om de markt voor lokale toegang te reguleren. YouCa en Jonaz zijn het niet eens met deze conclusie.

“Geen twijfel aan concurrentie-analyse”

Het CBb gaat niet mee in hun argumenten. De ACM heeft op een goede manier rekening gehouden met de toezeggingen van onder andere KPN die in een besluit zijn vastgelegd. Het CBb vindt daarnaast dat er geen reden is om te twijfelen aan de concurrentie-analyse. De ACM heeft de juiste uitgangspunten gebruikt en er is geen aanleiding om de geografische retailmarkten anders af te bakenen. Ook de recente markt-ontwikkelingen zijn geen reden om te twijfelen aan de uitgevoerde, op de toekomst gerichte marktanalyse. Tot slot ziet het CBb in de uitgevoerde concurrentieanalyse ook geen gebreken of onvolledigheid.

