Alle Nederlanders samen verbruikten in het derde kwartaal van 2025 maar liefst 817 miljoen gigabyte aan mobiele data – een stijging van bijna 14% ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar, toen ook al sprake was van een significante stijging (16%). Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Glasvezel

Uit de telecommonitor blijkt ook dat inmiddels 8,72 miljoen glasvezelverbindingen zijn aangelegd en dat op 3,41 miljoen adressen ook daadwerkelijk een abonnement is afgesloten. Het aantal abonnees steeg daarmee met 1,5%, wat lager is dan de groei in het tweede kwartaal (+2,7%).

Sneller internet

Ook de trend van sneller internet zet door. Het merendeel van de huishoudens (74,4%) heeft een abonnement met een internetsnelheid tussen de 100 en 1000 Mbps. Het percentage huishoudens dat een abonnement heeft met een zeer hoge downloadsnelheid (meer dan 1 Gbps) steeg licht naar 16,5%. De overige huishoudens zitten in het lage snelheidssegment (minder dan 100 Mbps). De hoeveelheid huishoudens met een koperaansluiting neemt nog steeds af en komt in het derde kwartaal uit op 1,37 miljoen actieve abonnementen. KPN en VodafoneZiggo domineren nog steeds de breedbandmarkt, met beide een marktaandeel van 35%-40%.

Piek in mobiele data

Het mobiele dataverbruik bereikte weer een nieuwe piek: 817 miljoen gigabyte. Daar waar het bellen en sms’en in het vorige kwartaal een lichte stijging lieten zien, nam dit in het derde kwartaal weer af. Op de mobiele telefoniemarkt blijven KPN en Odido marktleiders. De vaste telefoon verloor wederom terrein. In het tweede kwartaal van dit jaar hadden 3,82 miljoen huishoudens en bedrijven een vaste lijn, in het derde kwartaal is dat verder gezakt naar 3,72 aansluitingen.

De Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vind je hier.