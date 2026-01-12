Vodafone introduceert drie nieuwe Unlimited-abonnementen zonder begrenzing op de internetsnelheid én het dataverbruik in Nederland. “Hiermee ervaren klanten, zowel particulier als zakelijk, complete vrijheid en zekerheid online. Doordat ze geen keuze hoeven te maken, maar standaard profiteren van de maximale snelheid, kunnen klanten altijd vertrouwen op hun mobiele verbinding, waar ze ook zijn“, aldus VodafoneZiggo in een persbericht. Overigens kent het goedkoopste abonnement, Unlimited Start, wel een maximum aantal belminuten van 150 per maand.

“Steeds meer data”

Vodafone ziet de vraag naar onbeperkte mobiele telefoonabonnementen hard groeien. Ewout Kalkman, Director Vodafone bij VodafoneZiggo: “Klanten gebruiken steeds meer data, onder meer door het kijken van video’s, het gebruik van social media en het inzetten van AI-toepassingen in hun dagelijks leven en werk. Daarnaast willen ze geen zorgen over datalimieten of trage snelheid. Daarom bieden onze Unlimited-abonnementen de zekerheid dat alles altijd werkt, zonder onverwachte kosten. Waar andere providers verschillende internetsnelheden hanteren in hun onbeperkte databundels, kiest Vodafone er bewust voor bij ieder Unlimited-abonnement de hoogste snelheid te bieden, tot 1 Gbit/s op het 5G-netwerk van Vodafone.”

Abonnementen

Voor particuliere klanten zijn er drie verschillende Unlimited-bundels: Start, Plus en Max. Speciaal voor ondernemers is er ‘Zakelijk Unlimited’, met abonnementen in dezelfde drie varianten. Een volledig overzicht van de nieuwe Unlimited pakketten, tarieven en combinatiekortingen vinden klanten op de website van Vodafone.