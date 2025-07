Telecombedrijf DELTA komt als eerste provider in Nederland met een nieuwe router en accesspoints die werken met wifi 7. “Deze nieuwe technologie zorgt voor sneller, stabieler en nóg betrouwbaarder draadloos internet in huis“, aldus Delta. Vanaf 1 juli wordt de nieuwe DELTA Wifi 7 Router beschikbaar gesteld aan de eerste duizend klanten. Daarmee is DELTA de eerste Nederlandse provider die wifi 7 met tri-band introduceert.

Nieuwste versie wifi

Wifi 7 bevat de allernieuwste wifi-technologie. Het werkt beter dan oudere versies van wifi, vooral als veel apparaten tegelijk internet gebruiken. Het zorgt voor minder storing en een stabielere verbinding, ook in grotere huizen. De nieuwe router ondersteunt ook MLO (Multi-Link Operation) over drie frequenties: 2,4, 5 en 6 GHz. Dit helpt om de wifi stabiel te houden.

Sagemcom

De nieuwe router is van de fabrikant Sagemcom. Daarbij horen ook nieuwe wifi 7-accesspoints. Deze extra Wifi 7 Punten zijn optioneel te huur en kosten 2,50 euro per stuk per maand.

Eerste gebruikers vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli start DELTA met een kleinschalige uitrol onder duizend klanten die een nieuw abonnement van 1 Gbps bestellen. Zij mogen de nieuwe router als eerste gebruiken. De klanten worden willekeurig gekozen. Consumenten en bedrijven kunnen zich dus niet aanmelden of vragen om mee te doen.

Vanaf september beschikbaar

Vanaf september levert DELTA nieuwe router standaard bij nieuwe internetabonnementen van 500 Mbps of 1 Gbps. Voor klanten met een 4 Gbps of Unlimited Glasvezel-abonnement komt er een ander type modem. Dat begin volgend jaar wordt verwacht.