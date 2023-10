Op maandag 16 oktober lanceert DELTA op zijn gehele glasvezelnetwerk een nieuw 5 Gig-abonnement (5 Gbps). Gisteren kwam KPN met het nieuws over een nieuw abonnement van 4 Gbps.

XGS-PON

In 2021 startte DELTA Fiber als eerste in Nederland breed met de uitrol van de nieuwste technologie voor glasvezel, ook wel XGS-PON genoemd. Daarmee zijn theoretisch snelheden tot 10 Gbps mogelijk voor consumenten en met wat aanpassingen op termijn zelfs 25 Gbps. Recent won DELTA de nPerf-award voor allersnelste internetaanbieder in Nederland.

5 Gbps

De abonnementsprijs van het nieuwe 5 Gig-abonnement wordt maandag 16 oktober bekendgemaakt bij de lancering van de nieuwe 5 Gig-campagne aldus de aanbieder in een persbericht.