DELTA komt met sneller Internet via glasvezel

DELTA start met het aanbieden van 8 Gig, een nieuw abonnement van 8000 Mbps via glasvezel.

Pilot

Na een pilot in Kapelle die voor de zomer succesvol is afgerond, wordt nu gestart met een brede uitrol van de nieuwste generatie glasvezelnetwerk, XGS-PON, door heel Nederland. Het 1 Gig-abonnement wordt bij DELTA de standaard voor glasvezelklanten en gaat fors in prijs omlaag.

Uitbreiding

Afgelopen week kondigde DELTA Fiber aan 2 miljoen huizen en bedrijven op het glasvezelnetwerk te gaan aansluiten en voor zo veel mogelijk mensen hoge internetsnelheden toegankelijk en betaalbaar te maken. Nu maakt het bedrijf de nieuwe glasvezelabonnementen bekend en zet hiermee een nieuwe standaard in de markt voor snel glasvezelinternet.

De nieuwe standaard

“Gigabit wordt de nieuwe standaard. De vraag naar bandbreedte in een huishouden is enorm aan het toenemen”, zegt CCO Ludolf Rasterhoff van DELTA Fiber. “Het afgelopen jaar hebben we allemaal kunnen ervaren hoe belangrijk een stabiele verbinding is als we met z’n allen tegelijk thuis moeiteloos willen videobellen, studeren en werken in de cloud, 4K streamen en gamen met een ultra lage latency. De nieuwste XGS-PON-techniek is ideaal hiervoor, iedereen in huis krijgt straks z’n eigen Gig.”

Nieuwe standaard

Het nieuwe 8 Gig-abonnement is vanaf vandaag te bestellen door mensen die voor glasvezel kiezen van DELTA, als eerste in Het Hogeland in Groningen, Drechterland-Noord in Noord-Holland en Alphen, Chaam en Riel in Noord-Brabant. En daar komen elke maand nieuwe plaatsen bij waar DELTA Fiber XGS-PON uitrolt. Vanaf volgend jaar komt het nieuwe 8 Gig-abonnement ook voor alle bestaande glasvezelklanten beschikbaar. Het netwerk van DELTA Fiber, dat dan meer dan 1 miljoen aansluitingen telt, wordt dan ook geüpgraded naar de nieuwe XGS-PON-technologie.

Gigabit-snelheden voor megabit-prijzen

Wie een jaarabonnement afsluit bij DELTA betaalt straks 45 euro per maand voor 1 Gig of 67,50 euro per maand voor 8 Gig. Hiermee zet het bedrijf een nieuwe standaard neer. Rasterhoff: “Wij kiezen ervoor om gigabit-snelheden voor megabit-prijzen in de markt te zetten. Zo wordt gigabit-internet voor iedereen bereikbaar en kunnen onze klanten zorgeloos met z’n allen tegelijk genieten van alles wat het internet te bieden heeft.”

Upgrade

Bestaande glasvezelklanten gaan er ook direct op vooruit: iedereen die nu een 400 Mbps-abonnement bij DELTA heeft, krijgt binnenkort een upgrade naar 1 Gig, ofwel 1000 Mbps, en gaat 2,50 minder betalen. Klanten die al 1 Gbps afnemen gaan het nieuwe tarief betalen en er 19 euro op vooruit.