DELTA Fiber gaat glasvezelnetwerk verder uitbreiden

DELTA Fiber stelt een recordbedrag van 2 miljard euro zeker die ingezet wordt voor de aanleg van glasvezel door heel Nederland. Zo investeert DELTA Fiber in de verdere uitbreiding van zijn netwerk, groeit het bedrijf door naar 2 miljoen glasaansluitingen in 2025 en gaat het veel hogere internetsnelheden aanbieden aan klanten. Dit bericht het bedrijf in een persbericht.

Financiering

De nieuwe financiering is zeker gesteld door de underwriters ABN AMRO, ING, SEB, Santander en Deutsche Bank, die de lening plaatsen bij een consortium van nationale en internationale banken. De financiering bestaat uit een gecommitteerd bedrag van 1,45 miljard euro dat kan worden uitgebreid met nog eens 600 miljoen euro.

Glasvezelaanleg versnellen

“Deze financiering maakt het mogelijk om onze glasvezelaanleg aanzienlijk te versnellen en ons netwerk uit te breiden tot 25 procent van Nederland. We willen 2 miljoen woningen en bedrijven van glasvezel voorzien, voornamelijk in de kleinere dorpen en steden door heel Nederland” zegt CEO Marco Visser van DELTA Fiber. “Dat we dit omvangrijke financieringspakket tegen aantrekkelijke voorwaarden hebben kunnen afsluiten, toont het vertrouwen dat kredietverstrekkers in ons hebben.”

Nieuwste generatie glasvezel

Vanaf september wordt alle nieuwe glasvezelaanleg gedaan op basis van de nieuwste glasvezeltechniek XGS-PON voor snelheden tot 10 Gbps. Dit is de opmaat naar 25G-PON technologie waarmee snelheden tot maar liefst 25 Gbps mogelijk worden. Binnenkort maakt DELTA de nieuwe hoge snelheden en de prijzen van de abonnementen bekend. Visser: “We maken gigabit-plus snelheden de nieuwe standaard en dat willen we voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk maken.”