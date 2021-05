DELTA Fiber start uitrol nieuwste generatie glasvezel

DELTA Fiber stapt over naar de nieuwste technologie voor glasvezel. Het bedrijf maakt het mogelijk om Nederlands hoogste internetsnelheden te bieden via het zogenoemde XGS-PON. Met deze techniek zijn snelheden tot 10 Gbps mogelijk en is het netwerk voorbereid op snelheden tot 25 Gbps.

10 Gbps

Later dit jaar maakt DELTA Fiber de prijzen bekend voor de eerste abonnementen tot 10 Gbps. Met het aanbieden van deze nieuwe snelheden loopt DELTA Fiber voorop in Nederland, aldus het bedrijf in een persbericht.

Kapelle

De eerste plaats waar deze technologie wordt uitgerold is het Zeeuwse Kapelle. Daar wordt in het dorp de eerste wijkcentrale voorzien van deze nieuwste apparatuur. Vanaf september wordt deze technologie de standaard voor de aanleg van alle nieuwe glasvezelnetwerken door DELTA Fiber in Nederland.

“Meegroeien”

“Met deze nieuwste technologie kunnen onze klanten profiteren van de hoogste internetsnelheden van Nederland. Elk jaar stijgt het dataverkeer met zo’n 40 procent. We gaan nu werken aan snelheden tot 10 Gbps. Met deze upgrade is ons netwerk ook voorbereid op snelheden tot 25 Gbps. Zo kunnen we blijven meegroeien met de behoefte van onze klanten in de toekomst”, zegt CTO John Wittekamp van DELTA Fiber.

Nieuw modem met wifi 6

In gebieden waar XGS-PON wordt uitgerold, krijgen klanten een modem dat past bij deze nieuwste technologie. Dit modem is standaard voorzien van wifi 6. Wifi 6 kan snelheden tot 10 Gbps aan en verdeelt het verkeer naar aangesloten apparaten efficiënter.

Sociale media: