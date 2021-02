DELTA Fiber neemt netwerk Rekam over

DELTA Fiber neemt de glasvezel- en coax-verbindingen over die Rekam heeft in de regio Midden-Holland. Het gaat in totaal om meer dan 50.000 aansluitingen. De overname maakt een versnelde aanleg van glasvezel in deze regio mogelijk aldus DELTA Fiber in een persbericht.

Klanten merken niets

Voor klanten die nu al gebruikmaken van de diensten over het netwerk van Rekam verandert niets. DELTA Fiber neemt het netwerk, de aansluitingen, het onderhoud en de medewerkers van Rekam volledig over. Klanten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. De producten die gebruikers afnemen blijven hetzelfde. DELTA Fiber leverde via DELTA en Caiway al diensten over het netwerk van Rekam. Alle lopende contracten met andere providers op het netwerk blijven van kracht.

Uitbreiding glasvezelnetwerk

In de komende maanden wordt bekendgemaakt waar en wanneer DELTA Fiber start met de aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken. Bewoners worden persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheden in hun straat.

Glasdraad

Rekam was eerder via een joint venture met GlasDraad gestart met de aanleg van glasvezel in Krimpenerwaard. Deze activiteiten worden door ‘Rekam GlasDraad’ gecontinueerd en zijn geen onderdeel van deze overname.

Cogas

DELTA Fiber nam onlangs ook al het 50% belang in het glasvezelbedrijf Cogas Kabel Infra van het Overijsselse Cogas over.

Meer informatie via: http://deltafibernederland.nl/

