Cogas verkoopt belang glasvezelnetwerk aan DELTA Fiber

DELTA Fiber neemt het 50% belang in het glasvezelbedrijf Cogas Kabel Infra van het Overijsselse Cogas over.

Samenwerking

Beide bedrijven werkten sinds 2012 samen in een 50% / 50% joint venture gericht op de uitrol van glasvezel. Nu wordt DELTA Fiber volledig eigenaar van het bedrijf dat circa 110.000 adressen in Overijssel van snel internet voorziet. Met deze overname verandert er niets aan de huidige dienstverlening. Cogas heeft besloten haar belang in Cogas Kabel Infra te verkopen omdat

telecommunicatie door haar niet meer wordt beschouwd als een kernactiviteit van haar bedrijf.

Met de opbrengst wil Cogas investeringen doen om de ambities in energietransitie te realiseren. De exacte invulling daarvan bepaalt het bedrijf in overleg met de aandeelhouders.

Onderhoud en beheer blijft in de regio

Het technische werk op het gebied van onderhoud en beheer van de infrastructuur blijft de aankomende jaren bij Cogas. “Op deze manier behouden we een stuk hoogwaardige werkgelegenheid bij Cogas en daarmee de opgebouwde kennis en kunde van de infrastructuur”, zegt algemeen directeur Gerald de Haan van Cogas.

“Missie geslaagd”

“Onze missie was om ons verzorgingsgebied te voorzien van glasvezel, inclusief het buitengebied. Ik ben er trots op dat we hierin de afgelopen jaren geslaagd zijn. Nu dit werk bijna is voltooid, richten we ons op de energietransitie. We gaan ons daarvoor onder meer richten op, warmte, biogas en waterstof als vervangers van aardgas.”

