In de regio Twente is sinds vanmiddag een nieuw DAB+-netwerk te horen met een aantal lokale radiozenders. Het netwerk is te ontvangen via kanaal 6B.

Enschede

Sinds vrijdagmiddag, 18 oktober, wordt er in de regio Twente een nieuw DAB+-netwerk uitgezonden via kanaal 6B vanuit Enschede. Via het netwerk zijn de publieke lokale radiozenders Twente FM en Accent FM te horen. Ook de regionale commerciële radiozender HOTRADIOhits is te horen via dit netwerk. De radiozenders zenden uit in een kwaliteit van 96 kbps. De zenderexploitant van dit netwerk is Radio Netwerk Nederland. Deze exploitant bracht eerder al lokale DAB+-netwerken in de lucht in de regio Den Bosch, Tilburg, Leeuwarden en Almere.

Regio Haarlemmermeer

Sinds vorige week heeft zenderexploitant Radio Netwerk Nederland ook de exploitatie overgenomen van het lokale DAB+-netwerk voor de gemeenten : Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel en Uithoorn. Voorheen werd er uitgezonden met twee steunzenders in Duivendrecht/Ouder Amstel en Uithoorn op kanaal 5D. Sinds vorige week vrijdag wordt er uitgezonden met één krachtige DAB+-zender vanuit de zendmast in Haarlem op kanaal 5D. Via dit netwerk zijn de radiozenders Jamm FM (Ouder Amstel), MeerRadio (Haarlemmermeer), Rick FM (Uithoorn), Radio Aalsmeer en Dance Radio te horen.