Per vandaag zijn er uitzendingen gestart van een nieuwe lokaal DAB+-netwerk in de regio Tilburg/Waalwijk. Via dit netwerk zijn de radiozenders Rivierenland Radio en Langstraat FM te horen.

Loon op Zand

De uitzendingen zijn in de regio Tilburg/Waalwijk te horen via kanaal 8A. Er wordt uitgezonden vanaf de zendmast in Loon op Zand. De zendinstallatie is gebouwd door zenderexploitant Radio Netwerk Nederland. Deze exploitant heeft onlangs ook al DAB+-netwerken in gebruik genomen in de regio Leeuwarden, Oss en Almere.

Uitbreiding

Rivierenland Radio is vanaf nu in de grote steden van Brabant te beluisteren: Oss, Den Bosch, Eindhoven, Breda, Waalwijk en Tilburg. “Rivierenland Radio had geen zin om een half jaar af te wachten om verder te gaan en of te kunnen starten. Zo is inmiddels de zender in Oss al in gebruik sinds de avond van 31 augustus 2024“, aldus de radiozender in een persbericht. De zender is via DAB+ ook te horen in regio Eindhoven en per vandaag dus ook in de regio Tilburg en Waalwijk.

“Wachten”

De NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen, adviseert haar leden om voorlopig geen grote investeringen te doen in digitale radio via de ether (DAB+). De organisatie is bezig met een selectieprocedure van leveranciers voor een collectieve oplossing om te gaan uitzenden via DAB+. Uiterlijk eind 2024 kunnen vergunninghouders besluiten of ze deelnemen aan het collectieve aanbod van de NLPO.