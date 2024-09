In diverse regio’s in Nederland zijn sinds 1 september minder radiozenders te ontvangen via de digitale ether (DAB+). Per zondag zijn namelijk de nieuwe vergunningen voor lokale radiozenders (publiek en commercieel) ingegaan voor het uitzenden via DAB+.

Nieuwe vergunningen

Tot 1 augustus jl. was het mogelijk voor lokale commerciële omroepen een vergunning aanvragen voor lokale digitale radio. Voor deze omroepen waren nog 815 vergunningen beschikbaar, verdeeld over 57 gebieden (allotments) in heel Nederland. Deze vergunningen zijn de afgelopen weken verdeeld door de RDI (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur). Per 1 september kunnen zowel publieke lokale/streekomroepen als commerciële (lokale) omroepen hun uitzendingen via de digitale ether starten.

Minder aanbod

In een aantal aan regio’s in Nederland werd er de afgelopen jaren al uitgezonden via DAB+. Het aanbod in deze regio’s is in veel gevallen ook veranderd. Een aantal (lokale) commerciële radiozenders zijn gestopt met het uitzenden via de digitale ether. Zo zijn o.a. Radio 182, Radio 121, Oldies Radio, Golden Oldies Radio, Radio Eemland, KBC Radio, EasyRadio, MCB Radio en SUN FM gestopt met uitzenden via de digitale ether.

“Onzekerheid”

Radio 182, dat tot 1 september uitzond in de regio Gouda/Woerden via DAB+, geeft op haar website aan waarom de uitzendingen via DAB+ zijn gestaakt: “We hebben besloten om voorlopig geen nieuwe vergunning aan te vragen. De onduidelijkheid rondom de nieuwe DAB-vergunningen, met name de mogelijke kostenstijgingen, heeft ons doen besluiten om deze ontwikkelingen voorlopig vanaf de zijlijn te volgen. De verwachting dat de kosten vier- tot vijfmaal hoger zullen worden, maakt het voor ons als enthousiaste radiohobbyisten lastig om dit financieel aantrekkelijk te houden.”, aldus de radiozender.

Meer capaciteit

Per 1 september is in het in heel Nederland mogelijk om als lokale (commerciële) omroep te gaan uitzenden via DAB+. De lokale publieke- en commerciële radiozenders moeten nu samen om de tafel om afspraken te maken rond de uitrol van het netwerk. De omroepen hebben tot 1 september 2025 de tijd om hun uitzendingen te starten. Alle vergunningen zijn geldig tot 1 september 2030. Een aantal omroepen is echter al begonnen met uitzendingen via de nieuwe kavels.

Rivierenland Radio

Zo is in de regio rond Den Bosch radiozender Rivierenland Radio al gestart op een nieuw allotment op kanaal 6C. “In juli dit jaar heeft Rivierenland Radio drie nieuwe vergunningen aangevraagd en deze gekregen op 14 augustus jl. Rivierenland Radio heeft direct contact gezocht met de lokale omroepen in het gebied, maar deze gaven aan te wachten totdat de NLPO (red: koepelorganisatie van publieke lokale- en streekomroepen) met een voorstel komt. Na overleg met RDI om de uitzendingen door te laten gaan is er contact gezocht met zender operators voor een oplossing totdat NLPO met voorstellen komt. Radio Netwerk Nederland kwam ons te hulp met een oplossing“, aldus de radiozender in een persbericht. De radiozender is samen met publieke lokale omroep Langstraat FM te horen in de regio Den Bosch op kanaal 6C.