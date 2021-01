Radio 182 gestart met haar uitzendingen via DAB+ en Internet

Vandaag is Radio 182 van start gegaan met haar uitzendingen via DAB+ in de regio Gouda/Woerden en Internet. De afgelopen periode waren er al proefuitzendingen te horen van de radiozender maar per 1 januari 2021 is de radiozender officieel van start gegaan. Helemaal nieuw is de radiozender overigens niet.

Radio 182

“Radio 182 is dé nieuwe omroep van Midden-Holland! Gemaakt door ervaren programma makers en afgestemd op een breed publiek. Dagelijks hoor je het allerlaatste nieuws uit de regio, wat er te doen is maar vooral heel goede muziek!“, aldus de radiozender op haar website. Bij de radiozender zijn gepresenteerde programma’s te horen van onder andere Marcel Binken, Peter Teunisse, Paul Aalbers, Arjan Uitman, Michel van Vliet en Gert Voogd.

2017

Helemaal nieuw is de radiozender overigens niet. Radio 182 heeft in 2017 al tijdelijk uitgezonden via DAB+ door een experimentele uitzendingen vanuit Waddinxveen op kanaal 9C. Deze uitzendingen werden op 1 januari 2018 gestaakt.

DAB+

De radiozender maakt ook nu weer gebruik van een lokale DAB+-vergunning waardoor de radiozender is te horen in de regio Gouden en Woerden in de digitale ether via kanaal 7B. Daarnaast wordt er in de loop van de maand ook een middengolffrequentie op 1485 kHz in gebruik genomen. Deze zender zal te horen zijn in de gemeente Waddinxveen. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

Meer informatie via: www.radio182.nl