Aanbod radiozenders via lokale DAB+-netwerken verder uitgebreid

De afgelopen periode is het aanbod van radiozenders dat uitzendt via lokale netwerken in de digitale ether (DAB+) verder uitgebreid.

Lokale DAB+-capaciteit

De nieuwe radiozenders maken gebruik van lokale capaciteit op DAB+. Deze vergunningen worden sinds begin dit jaar verdeeld door Agentschap Telecom. De vergunningen zijn geldig tot 1 september 2022. Er worden vergunningen uitgegeven voor 22 regio’s, zogenaamde allotments.

Regio Gouda

In de regio Gouda is deze week een lokaal DAB+-netwerk gestart op kanaal 7B. Hierop zenden momenteel de lokale omroepen Radio Stad Montfoort, RPL Woerden, RTW (Waddinxveen) en RTV Gouwestad uit. Dit aanbod wordt binnenkort uitgebreid met BR6 (Bodegraven / Reeuwijk).

Daarnaast zijn de commerciële radiozenders Arrow Bluesbox, RTD Radio, Sunrise FM, Beat FM, Hofstad Radio, Radio 182 en Gouda FM te horen. Binnenkort wordt er voor dit netwerk ook nog een steunzender in Woerden in gebruik genomen.

Netwerken

Met de ingebruikname van het DAB+-netwerk in de regio Gouda/Woerden moeten alleen nog de lokale netwerken in Oost Groningen en de Achterhoek in gebruik worden genomen. De ingebruikname van het netwerk in Oost Groningen is eerder vertraagd vanwege diefstal van een antenne. Over het netwerk in de Achterhoek is geen informatie bekend over de ingebruikname ervan.

Nieuwe vergunningen

Agentschap Telecom heeft onlangs ook een overzicht gepubliceerd met nieuwe vergunningen voor het uitzenden via lokale DAB+-netwerken. Hieruit blijkt dat een aantal netwerken vanaf nu vol zitten met een maximum van twaalf radiozenders. Zo wordt het aanbod in Den Haag binnenkort uitgebreid met SUN FM Beachradio, Excellent FM en Radio Sangam.

In de regio Delft/Vlaardingen wordt het aanbod uitgebreid met Radio Erasmus en in de regio Zoetermeer / Lansingerland / Krimpenerwaard gaat RTD Radio uitzenden. Een compleet overzicht van de vergunningen voor lokale DAB+-netwerken vind je hier

