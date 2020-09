DAB+-uitzendingen in Oost Groningen lopen vertraging op door diefstal

De uitzendingen van het lokale DAB+-netwerk in de regio Oost Groningen hebben vertraging opgelopen door diefstal van een antenne.

Diefstal

De lokale omroep Radio Westerwolde had zaterdag twee antenne monteurs geregeld om de DAB+-antennes te gaan monteren zodat kon worden gestart met de uitzendingen via de digitale ether. Deze antennes waren vrijdag reeds gemonteerd op een zogenaamde topbuis, en het was alleen nog wachten op deze monteurs om de topbuis te monteren op de zendmast.

Zaterdag bleek echter de complete antenneconstructie te zijn verdwenen. Aangezien nieuwe antennes niet direct op voorraad zijn, zijn de uitzendingen via kanaal 12D in de regio Oost Groningen vertraagd.

Zenders

Via het lokale DAB+-netwerk in Oost Groningen gaan in ieder geval de lokale omroep Radio Westerwolde, RTD Radio en Gigant FM uitzenden. Wanneer de uitzendingen alsnog van start gaan is net bekend.

Pionier

De lokale omroep van Westerwolde was overigens in 2016 de eerste lokale omroep die uitzendingen startte via DAB+. Het ging toen om een experiment dat tot september 2017 heeft geduurd.

Leiden

Voor het lokale DAB+-kavel in de regio Leidschendam-Voorburg en Leiden op kanaal 11B is sinds kort naast een steunzender in Den Haag ook een steunzender in Leiden geactiveerd. Aan dit pakket zijn zaterdag de radiozender Sleutelstad FM (lokale omroep Leiden), Unity NU (Voorschoten/Oegstgeest en Zoeterwoude) en Unity NL (Leiderdorp) toegevoegd.